Himmelaksje Hearrenfeanske grêften op freed 22 maart

SUP AWAY Hearrenfean organisearret himmelaksje yn it ramt fan de Lanlike Opskjindei fan Nederlân Skjin

Op freed 22 maart, Wrâld Wetter Dei, organisearret SUP AWAY Hearrenfean yn gearwurking mei SUPcleanup in grutskalige aksje om de grêften fan It Hearrenfean swalkôffalfrij te meitsjen: de ‘SUPporter fan Skjin Hearrenfean-tocht’. De organisaasje ropt ynwenners fan It Hearrenfean en omkriten op om de hannen út de mouwen te stekken en mei te dwaan, of de suppers fan de kant ôf oan te moedigjen.

It startsein fan de supaksje wurdt jûn troch ûnder oare Carlos Platier Luna (winner Expeditie Robinson 2017), topsporter Rianne de Vries (shorttrackster) en Peter de Vries (sintrummanager It Hearrenfean en earder maratonhurdrider). De himmelaksje wurdt organisearre yn it ramt fan de Lanlike Himmeldei dy’t op 23 maart foar de 17e kear holden wurdt. Dêrby wurde troch hiel Nederlân goed twatûzen himmelaksjes organisearre dêr’t jierliks mear as 125.000 minsken oan meidogge. Oanmelde foar de supaksje troch de Hearrenfeanske grêften of in oare himmelaksje foar de Lanlike Himmeldei kin fia www.supportervanschoon.nl.

Gean foar mear ynformaasje nei www.nederlandschoon.nl of www.supportervanschoon.nl.