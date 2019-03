Het Uur van de Wolf: ‘Anil Ramdas – Nooit meer thuis’

Utstjoering: tongersdei 2 maaie om 22.55 oere by de NTR op NPO2

Skriuwer Anil Ramdas lit yn 2012 mei syn selskeazen dea Nederlân ferbjustere efter. Sels syn bêste freonen seagen syn hommelske ein net oankommen. Hoe koe it sa fier komme? It is ien fan de tema’s, dy’t regisseur Paul Cohen ûndersiket yn de dokumintêre Anil Ramdas – Nooit meer thuis.

De film, dy’t tongersdeitejûn 2 maaie om 22.55 oere útstjoerd wurdt yn Het Uur van de Wolf op NPO2, rekonstruearret it ûnbestindige libben fan de skerpsinnige ymmigrant út Suriname, dy’t útgroeide ta in ikoan fan de Nederlânske yntelligintsia en einige yn in tragysk isolemint.

It fûnemint fan de dokuminêre wurdt foarme troch de spraakmeitsjende útspraken fan Anil Ramdas út radio- en telefyzjeprogramma’s. Syn analyzen lykje juster útsprutsen yn stee fan twa of trije desennia lyn; sa krêftich binne syn opfettings oer kwestjes as kolonialisme en migraasje.

Hy komt nei Nederlân ta yn 1977 mei in hillich leauwe yn de seinen fan de westerske maatskippij. “Jim hawwe it oer ferwoasting, yn stee fan oer foarútgong.” Ramdas sit fol idealen: “Ik wol de minskheid ferheffe. Ik wol it net mei minder dwaan.”

Nei in ferbliuw fan trije jier yn Yndia, as korrespondint fan NRC Handelsblad, treft er by syn weromkomst yn 2003 in “siik wurden” Nederlân oan. Neffens syn freon Stephan Sanders libbet er yn ’e waan dat politisy as Pim Fortuyn, Geert Wilders en Rita Verdonk ‘him, en syn soarte, fermoarzelje wolle.’ Hy rekket fertize mei himsels, kriget lêst fan eangsten, flechtet yn drank en botst mei syn omjouwing. Syn libben ‘komt net oerien mei de tiidgeast’. Stephan Sanders: “Hy socht hiel bewust it gefaar op, hy wist dat er op it rântsje libbe.”

Anil Ramdas – Nooit meer thuis is net allinnich in wichtige film foar wa’t de stim fan Ramdas mist yn it hjoeddeiske debat, mar ek foar elkenien dy’t him krekt as Ramdas ôffreget: yn watfoar lân libje ik eins?

