Het Klokhuis organisearret lanlike iepen bedriuwedei foar bern

Gjin dokter, advokaat of proffuotballer. Nee, hieltyd mear bern wurde letter eigen baas! Hoe jout men bern dêr it juste ark foar? Dat krije se op sneon 30 maart by de lanlike iepen bedriuwedei Het Klokhuis Onderneemt Backstage. Goed 130 bedriuwen yn Nederlân iepenje dy deis spesjaal foar bern de doarren. Fan ketsjupfabryk oant autowaskerij en fan rûgeltsjesmakker oant hûne-útlitbedriuw, it oanbod is tige fariearre.

Sjoch op www.hetklokhuis.nl/backstage hokker ûndernimmers by dy yn de regio meidogge.

Het Klokhuis Onderneemt Backstage is ûnderdiel fan in krúsmediaal projekt oer ûndernimmen, dat jeugprogramma Het Klokhuis opset hat mei stipe fan de Keamer fan Keaphannel. Doel dêrfan is om bern fertroud te meitsjen mei ûndernimmerskip, én om se te ynspirearjen ûndernimmende feardichheden te ûntwikkeljen. It is de twadde kear dat de iepen bedriuwedei organisearre wurdt. De earste edysje fan Het Klokhuis Onderneemt Backstage wie in grut súkses.

