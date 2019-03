Help by it kiezen fan kieshelpen

Om in kar te meitsjen út it ferskaat oan partijen is in jiermannich lyn de stim- of kieshelp útfûn. Dy waard sa populêr dat der hjoed-de-dei earst keazen wurde moatte sil út in grut tal stimhelpen. Friezen hawwe diskear wat dat oangiet lykwols wat minder te kiezen.

De oant no ta foarnaamste kieshelp StemWijzer fan it troch oerheden subsidiearre ProDemos is der net foar Fryslân, Grinslân, Drinte, Utert en Seelân. Kiezers yn de middelste trije provinsjes kinne terjochte by it likegoed populêre KiesKompas en dat is der foar Noard- en Súd-Hollân en Gelderlân ek. Kieskompas is in ynstitút foar opiny-ûndersyk dat fuortkomt út de Frije Universiteit Amsterdam; it hifket sels wat de partijen ynfolje neffens de partijprogramma’s.

Foar Fryske en Siuwske kiezers is der it minder bekende Mijn Stem, fan publyksûndersyksburo Citisens en nijsside NU.nl, dat wol lanlike dekking biedt. Dy karhelp is der foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten yn Fryslân en foar Wetterskip Fryslân ek yn it Frysk. Sjoch hjir en hjirre.

Sûnt juster is boppedat de provinsjale Kieswijzer fan de regionale kranten fan de Persgroep en NDC beskikber. Dy kranten wolle ha dat de partijprogramma’s net beskiedend wiene by it meitsjen fan harren stimhelp mar itjinge dat de stimmers wichtich fine. De provinsjale Kieswijzers stean net op in sintrale webside byinoar, mar moatte socht wurde op de siden fan AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden, De Gelderlander, Eindhovens Dagblad, Het Parool, Leeuwarder Courant, PZC, de Stentor en Tubantia. De Kieswijzer is dêrmei ek in lêzerlûker. Der is gjin Frysktalige ferzje.

Wiidweidige ynformaasje wurdt wol yn it Frysk jûn troch de Meistim-meter, dêr’t It Nijs al earder oar berjochte. Dy hifket de foarkar fan de kiezer neffens hoe’t de partijen yn de foarige perioade yn de Steaten stimden. Sjoch hjirre.