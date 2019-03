Heech rint waarm foar akwatermy

Heech wol it earste ierdgasfrije doarp fan Fryslân wurde. Der wurdt al ûndersocht oft it finansjeel mooglik is om it hiele doarp te ferwaarmjen troch akwatermy: waarmte wûn út oerflakwetter. De Enerzjykoöperaasje Duorsum Heech is sûnt 2017 dwaande om in kollektyf waarmtenet (Waarm Heech) te ûntwikkeljen. It moat yn eigendom en behear komme fan it doarp. Underskate partijen rinne al waarm foar it plan. Ofrûne tongersdei is der in akkoart tekene, troch ynweners ek. It ûndersyk moat foar de simmer dien wêze.

Neffens Erik Faber, wethâlder fan Súdwest-Fryslân moatte yn 2050 alle huzen en bedriuwsgebouwen fan it gas ôf wêze. “Om dat mei de ynwenners fan de gemeente te realisearjen kinne wy de ûnderfiningen fan Heech goed brûke.”

Wetterskip Fryslân is der ek benijd nei, neffens Egbert Berenst fan it deistich bestjoer fan it wetterskip, en deputearre Michiel Schrier stipet it inisjatyf fan herten. “Heech docht wêr’t wy yn Fryslân goed yn binne: fan it doarp út de skouders derûnder om duursume enerzjy te winnen en dat mei gebrûk fan it wetter dêr’t ús provinsje bekend om stiet. In prachtich foarbyld fan hoe’t mei de enerzjytransysje troch lokale mienskippen úteinset wurde kin. Unyk yn Nederlân.”