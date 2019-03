Harry van der Molen (38) út Ljouwert is fan’e middei foardroegen as ynformateur. Fanmoandei 25 maart ôf hâldt hy petearen mei alle keazen Fryske listlûkers om te sjen hokker kombinaasje fan partijen in deeglike Fryske koälysje opleverje kin.

De oanstelling fan Van der Molen (foto) as ynformateur is ta stân kommen op foardracht fan it CDA en mei ynstimming fan alle partijen. It CDA krige by de ferkiezingen fan 20 maart de measte sitten. CDA-listlûker Sander de Rouwe hat nei de ferkiezingen kontakt socht mei alle listlûkers fan de keazen partijen, mei de fraach oft it CDA it ynisjatyf nimme mocht foar de formaasje. Alle partijen koene ynstimme mei dat ynisjatyf, de proseduere en de foardracht.

CDA’er Sander de Rouwe beklammet it belang fan in soarchfâldich, earlik en transparant proses. “De ynformateur kriget dan ek mei klam de opdracht mei om alle advizen yn kaart tebringen en op basis dêrfan mei in advys te kommen foar in mooglike koälysje dy’t op foldwaande draachflak rekkenje kin yn de nije Provinsjale Steaten”.

Provinsjale Steaten krije it advys fan de ynformateur en alle petearferslaggen oanbean. Op basis dêrfan kinne de Steaten beslúte oer te gean oant de wurklike formaasje. De ynformaasjefase kin in tal fanwiken duorje. Der is gjin eindatum ôfsprutsen. Soarchfâldigens giet foar snelheid.

Van der Molen is Twadde Keamerlid foar it CDA.