Graet Hylper Wordebook feastlik útreekt

tekst Cees Glashouwer

It wie in feastjen, frydetómidde 29 maart, yn de Foeke yn Hylpen. It earste Graet Hylper Wordebook waerd útreekt. In dei óm naat te ferjetten, seaker naat fôr Siebren Dyk en Wiebe Zoethout. Siebren dy’t deskundige ys as it oer wordeboken en streaktael yn Frysland geat, het der in bêlchfol wörk yn sitten. De leste jieren waerd der derby holpen tróch de aald-Hylper Wiebe Zoethout. Mar fansem waerd ek Gosse Blom betôt dy’t fôr syn daa yn 2014 lange jieren wörke het óm it fóndament fôr dit standaardwörk fan mear as toezen blodsiden te lizzen.

It earste wordebook wied den ek fôr de femylje Blom. It twadde kreech de bujje Jannewietske de Vries, en it trodde book wied fôr deputearde Sietske Poepjes. Dat jin kenne jem nó it Hylpers eigen meikje.

It barren kreech ekstra glaans tróch in bydrêge fan de born fan skoele de Skulpe, ûnder leiding fan Tineke Blom, jó’t de born derre ek it Hylpers bybryngt.

Sóks ys ek wol ferlet fan. Want der binne yn de likje stea haichút jitte só’n 400 meensken jin’t it Hylpers brûke.

It soed heel môi wêze as dit wordebook nii libben bryngt yn de Hylper tael. En it liket al dy kaant út tó gaen. Want Piet Sprik, fôrsitter fan Immaterieel Erfgoed, kóndige oen, dot al gaau in Hylper app start en dot oer in paer moene der in Nijntjebook yn it Hylpers útkómt: aete en ame Plús. Firder wordt der hard wörke oen in Hylper Lydbûkjen fôr serke en thús mei 80 lyden út it Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke, oersotten yn it Hylpers. En só kriget it Hylpers de wynd yn de rech.