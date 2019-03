Goda Kujavskytė is Lekkerste Barminske fan it Jier

Tanksij de lêzers fan de Leeuwarder Studentenkrant mei Goda Kujavskytė fan Bar Bascule har ‘Lekkerste Barminske fan 2018’ neame. Fan de tsien kânshawwers wist Goda mei har oansjen de measte stimmen yn ’e wacht te slepen.

Sa’n 3000 lêzers lieten witte nei wa’t harren foarkar útgie. De twadde yn de striid om de titel is Anniek van Bebida’s wurden. Sy krige 14,4 persint fan de stimmen. Johan, barman by Shooters, bedarre op it tredde plak en wist 14 persint fan de stimmen te bemachtigjen. Goda is mei mar efkes 22,2 persint fan de stimmen oertsjûgjend earste wurden.

De tsjeppe taapster is Litouske en hie mei dêrom net ferwachte dat se winne soe. Hoewol’t hja nei eigen sizzen net folle minsken ken yn Ljouwert, bliek dat dus perfoarst gjin reden om minder stimmen te garjen. “It kin just fertuten dien ha dat ik in studint út in oar lân bin. Faaks dat soks dochs as ‘oars’ en dêrtroch nijsgjirrich sjoen wurdt”, seit se yn in fraachpetear mei de Ljouwerter Studintekrante.

Leeuwarder Studentenkrant

De Lekkerste Barminskeferkiezing waard dit jier foar de twadde kear organisearre troch de Leeuwarder Studentenkrant, in fergeze krante foar studinten. De ferkiezing is sekseneutraal. Earder wie de kompetysje it iene jier foar barfroulju en it oare foar barmanlju.

In fraachpetear mei Goda Kujavskytė is te finen op www.leeuwarderstudentenkrant.nl.