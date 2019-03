Gjin dammer mear ûnskansearre by toernoai Fryslân Open

Nei de trije omlopen fan ’e earste dei fan it ynternasjonale toernoai Frysk damjen yn Frjentsjer wiene noch fjouwer spilers sûnder puntferlies. Nei de fjirde omloop wie dêr noch ien fan oer. Marten Walinga en Taeke Kooistra holden inoar kreas yn it lykwicht en dielden it punt.

Folle mear spektakel wie der by de partij tusken Jelle Wiersma en Tsjerk Wijbenga. Wiersma, in fjirtjin dagen lyn noch Frysk kampioen wurden, pakte in hout foarsprong, hoewol’t er syn daam net hâlde koe. Efkes kaam Wijbenga fanwegen. Mei in machtigen slach helle de Arumer sels in daam, dat Wiersma joech him nei 22 setten al de hân.

Lang genietsje fan syn kopposysje koe Wijbenga lykwols net. Yn ‘e folgjende omloop ferlear er fan Kooistra, en dêrnei fan Walinga. Dat makke dat dy dammers no twarisom boppeoan steane, op in heal punt folge troch in trijetal dêr’t ek de “Hollânske” dammer Jan van Dijk diel fan útmakket. Hy naam de erkende Fryske spilers Hein de Vries en Kees Tijssen te fiter, en wûn sels hast fan Walinga.

Utslaggen en stân

Fjirde omloop

Dicky van der Meer – Alexander Georgiev 0.5-0.5; Jan van Dijk – Hein de Vries 1-0; Frederik Bos – Bauke Dijkstra 1-0; Hans Jansen – Foeke Tiemensma 0.5-0.5; Kees Tijssen – Liuwe Westra 1-0; Aleksej Domchev – Auke Zijlstra 1-0; Macodou NDiaye – Patrick Casaril 0-1; David Riupassa – Sjoerd Couperus 0-1; Piet Sikma – Jean Marc Ndjofang 0-1; Renaud Braye – Petra Duskova 0-1; Alexander Shvartsman – Fedde Wiersma 0-1; Darya Tkachenko – Herbert Tulleken 1-0; Tsjerk Wijbenga – Jelle Wiersma 1-0; Marten Walinga – Taeke Kooistra 0,5-0,5.

Fyfde omloop

Kooistra – Wijbenga 1-0; Van Dijk – Walinga 0.5-0.5; Duskova – Westra 0-1; Couperus – NDiaye 1-0; Riupassa – Braye 1-0; Zijlstra – Sikma 1-0; F. Wiersma – Tkachenko 1-0; Tulleken – Shvartsman 0-1; Ndjofang – Dijkstra 1-0; De Vries – Domchev 0.5-0.5; Casaril – Jansen 1-0; Tiemensma – Van der Meer 1-0; Georgiev – Tijssen 0.5-0.5; J. Wiersma – Bos 1-0.

Sechsde omloop

Kooistra – J. Wiersma 0,5-0,5; Wijbenga – Walinga 0-1; Tijssen – Van Dijk 0-1; Tiemensma – Ndjofang 1-0; Bos – Casaril 1-0; Westra – Couperus 1-0; Domchev – Georgiev 0-1; Jansen – De Vries 1-0; Van der Meer – Riupassa 1-0; Duskova – F. Wiersma 0-1; Dykstra – Zylstra 0-1; Shvartsman – Sikma 1-0; Braye – Tkachenko 0-1; Ndiaye – Tulleken 1-0.

Stân

1-2 Kooistra, Walinga 5 punten

3-5 Jelle Wiersma, Van Dijk, Tiemensma 4,5 punt

6-9 Wijbenga, Bos, Georgiev, Westra 4 punten

10-12 Tyssen, Van der Meer, Jansen 3,5 punt

13-17 Casaril, Couperus, Ndjofang, Zijlstra, F. Wiersma 3 punten

18-19 De Vries, Domchev 2,5 punt

20-25 Duskova, Dykstra, Shvartsman, Ndiaye, Riupassa, Tkachenko 2 punten

26-27 Sikma, Braye 1 punt

28 Tulleken 0 punten

Lotting sande omloop:

Van Dijk – Kooistra

Walinga – Tiemensma

Jelle Wiersma – Westra

Georgiev – Wijbenga

Jansen – Bos

Tyssen – Van der Meer

Casaril – Zylstra

Ndjofang – Couperus

Fedde Wiersma – Domchev

De Vries – Braye

Tkachenko – Shvartsman

Riupassa – Dykstra

Sikma – Ndiaye

Tulleken – Duskova