Gedicht: Katsjes

Katsjes

hja lizze allegearre sa noflik tsjininoarren oan

en hja fiele sa sêft oan, as jo se efkes aaie

sok moai en glânzich hier, mar och sa tear

sa leaflik, dat jo wolle se fuort wol meinimme

foaral de earste dagen binn’ se op harren moaist

dêrom wurde se somtiden dochs meinommen

mar dat is net goed, want dan libje se net sa lang

goed oan ’t drinken sette, wol noch wolris helpe

de measte minsken snije se mei in mes of in skjirre

’t is in griis want dêrtroch wurde se tige ferwûne

sûnder euvelmoed sizze se dan “it docht net sear

en in faas mei katsjes op ’e tafel stiet och sa kreas.”

Sjoerd F. Talsma