Fryske Tsjinst yn Blauhúster Sint-Vitustsjerke

Yn de Blauhúster Sint-Vitustsjerke wurdt sneon 16 maart om 19.30 oere in folslein Fryske tsjerketsjinst holden. Dêr geane pastor Lucas Foekema en de leden fan de Liturgywurkgroep yn foar. It repertoire fan it Sint-Ceacilliakoar is ek yn it Frysk.

De lêzingen en lieten binne keazen om it tema ‘Leafde, Frede, Freonskip’ hinne.

Fan Tjits Peanstra wurdt it gedicht ‘Hûs fan Stilte’ foardroegen. De tsjint wurdt besletten mei de lieten ‘Lit ús wurkje oan in wrâld fan frede’ en ‘Libje is in paad te sykjen’.

Elkenien is wolkom om diel te nimmen oan dizze bysûndere tsjinst.