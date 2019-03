Frysk Museum presintearret nij wurk Neo Matloga

Fan 20 april oant en mei 18 augustus 2019 is yn it Frysk Museum de útstalling Neo Matloga: neo to love te sjen. De kollaazjeskilderijen fan Neo Matloga (Súd-Afrika, 1993) draaie om leafde, yntimiteit en it húshâldingslibben. Op grutte doeken besiket Matloga missende eleminten yn de Westerske skiednis ta libben te bringen. Dit is syn earste museale soloútstalling.

Neo Matloga (Súd-Afrika, 1993) wennet en wurket yn Amsterdam, dêr’t er in twajierrige residinsje oan De Ateliers efter de rêch hat. Yn 2018 wûn er de Keninklike Priis foar frije skilderkeunst. De sjuery neamde him in ferhaleferteller mei lef. Begjin dit jier waard Matloga boppedat nominearre foar de byldzjende keunstpriis 2019 fan de Volkskrant.

Neo Matloga: neo to love yn it Frysk Museum lit nije wurken fan de jonge keunstner sjen. Syn grutskalige kollaazjeskilderijen ferbyldzje húslike sênes út syn jeugd. Yn swart, griis en wyt lit de jonge keunstner it libben yn húshâldingen nei de Apartheid sjen. Syn yntime skilderijen, tekeningen en kollaazjes litte minsken sjen dy’t mei-inoar ite, dûnsje of inoar leafhawwe yn rûzige tiden. Sosjale uteringen dy’t universeel binne. Matloga pleatst dan ek fraachtekens by de fyzje op wat normaal en eksoatysk is, in standert dy’t sterk beynfloede is troch de westerske byldfoarming.

Spesjaal foar syn útstalling yn it Frysk Museum makket er nije wurken. Ynspirearre troch in besite oan Rembrandt & Saskia: Leafde yn de Gouden Iuw, de útstalling dy’t oant en mei 17 maart 2019 yn it Frysk Museum te sjen wie, ferdjippe er him yn de tematyk fan yntimiteit yn de 17 iuw. Hy fantasearret mei syn nije wurken hokker ynfloed er hawwe soe as skilder yn de tiid fan Rembrandt.