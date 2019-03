Frysk Museum earder iepen fanwege grutte belangstelling Rembrandt & Saskia

It Frysk Museum giet fan tiisdei 5 maart ôf in oere earder iepen en is ekstra iepen op moandei 11 maart. It museum beslút dêrta yn ferbân mei de grutte belangstelling foar de útstalling Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw. De nije iepeningstiden fan tiisdeis o/m sneins fan 10.00 oant 17.00 oere, jildt foar it hiele museum en binne fan krêft oant en mei de ein fan de útstalling op 17 maart. Oanret wurdt om yntreekaarten online te bestellen. Dêrmei binne besikers fersekere fan tagong op de winske dei en tiid.

Op 24 novimber iepene yn Ljouwert de grutte útstalling Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw. Trouw joech de útstalling fiif stjerren en De Telegraaf spruts fan ‘in oandwaanlike útstalling’. De eksposysje yn it Frysk Museum wie de opmjitte foar it temajier Rembrandt en de Gouden Iuw. Yn 2019 wurdt it 350e stjertejier fan Rembrandt van Rijn eare mei bysûndere útstallings yn Museum De Lakenhal, it Frysk Museum, it Mauritshuis, Museum Het Rembrandthuis en it Ryksmuseum.

Tiidslots

Om besikers in optimale ûnderfining biede te kinnen hantearret it Frysk Museum tiidslots. De tiidslots jilde foar de keazen oankomsttiid, net foar de doer fan de besite. Mei harren kaartsje hawwe besikers boppedat tagong ta de rest fan it museum, dêr’t ûnder oare Éric Van Hve: Fenduq te sjen is, en it Frysk Fersetsmuseum.

Utstalling

Rembrandt van Rijn en Saskia van Uylenburgh foarmje de reade tried yn in útstalling oer it societyhoulik yn de 17e iuw. Mear as 250 objekten fertelle hoe’t leaf en lijen dield waarden. Dêrby is omtinken foar alle aspekten fan de leafde, fan de earste hofmakkerij en oerdiedige brulloften oant de tsjustere kanten fan it houlik lykas bernestjerte en oerspul. Rembrandt & Saskia: Leafde yn de Gouden Iuw toant yn totaal 23 wurken fan de Nederlânske master.