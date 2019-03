Sneon 2 maart wiene der trije lyktidige toernoaien Frysk Damjen yn Frjentsjer.

Yn de Korenbeurs wie in iepen publykstoernoai yn ’e spylfoarm FRYSK!, oftewol Frysk Damjen mei mar 5 skiven foar elke spiler. Njonken de wenstige prizen wiene yn dat toernoai in tal kwalifikaasjeplakken te winnen foar it Fjirde Wrâldkampioenskip FRYSK! ien dei letter. Foar dit toernoai wie der spesjaal in ploech jonge Italjaanske dammers oerkommen út Aosta ûnder lieding fan de entûsjaste damtrener Paolo Faleo, ien fan ’e grutte ambassadeurs fan it Frysk Damjen yn Itaalje.

Nei sân omlopen wiene Tsjerk Wijbenga en Foeke Tiemensma, beide út Fryslân, en Aleksej Domchev út Litouwen wis fan plak. Twa plakjes moast noch om damd wurde troch de Fryske Dicky van der Meer, Macodou Ndiaye út Senegal, Alexander Shvartsman út Ruslân en Paolo Faleo sels. Fjouwer nasjonaliteiten spilen meiinoar in barraazje! Omdat in oare spiler him weromluts, wie Dicky van der Meer op dat stuit ek al wis fan plak, en gong it noch tusken Ndiaye, Shvartsman en Faleo. Shvartsman luts nei noch in ekstra barraazjepartij spitigernôch oan ’e koartste ein.

Finales

Wilens waarden yn it histoaryske stedhûs de finales op master- en grutmasternivo damd. Yn beide groepen wie plak foar fjouwer spilers. De Rus Alexander Georgiev hie him pleatst by de grutmasters, mei Marten Walinga, Teake Kooistra en Jelle Wiersma. De trije partijen waarden spile op freedtejûn 1 maart en sneon oerdei 2 maart. Alle spullen wiene dreech en deeglik, en de spilers moasten it hawwe fan it folhâlden fan de konsintraasje. Dat slagge net altyd: troch flaters hellen Walinga en Kooistra elk mar ien punt. Wiersma en Georgiev wiene dúdlik better yn foarm. Yn harren ûnderlinge spul foel de beslissing by einsluten mar troch it lytst mooglike ferskil: 1 tempo. Beide mannen hellen twa punten, en moasten dus noch in kear om it kampioenskip. Ta elk syn fernuvering rûn Georgiev doe yn in lokset: hy joech trije houten foar in wolf, mar Wiersma koe dy foar twa wer weromwinne.

Yn ’e mastergroep sieten Jan van Dijk, Auke Zijlstra, Hans Jansen, alle trije ynternasjonale spilers fan Nederlânsk en/of Frysk komôf, en Jean Marc Ndjofang út Kameroen. Dy lêste liet it benammen yn ’e earste beide omlopen sitte, mar spile in prachtich spul tsjin Hans Jansen yn ’e tredde. Ek dat moast er lykwols nei hast 70 setten ferlieze. Auke Zijlstra, fan komôf in Blessumer, wie net te bedamjen en wûn it kampioenskip mei 2,5 punt.

Einstân Kwalifikaasjetoernoai FRYSK!

1 Tsjerk Wijbenga 7 punten

2 Foeke Tiemensma 6

3 Aleksej Domchev 5,5

4-7 Dicky van der Meer, Macodou Ndiaye, Alexander Shvartsman, Paolo Faleo 5

8-10 Daria Tkachenko, Davide Zhou, Elia Cantatore 4,5

11-17 Fedde Kramer, Federico Giacosa, Patrick Casaril, Herre Klaas Ykema, Gatze Ykema, Francesco Zappia, Petra Duskova 4

18-20 Wiebren Ykema, Hans van Dijk, Renaud Braye 3,5

21-24 David Tamborin, Douwe Namminga, Andrea Peirano, David Riupassa 3

25 Sietze van Netten 1

26 Feike Wiegersma 0,5

Barraazje om de plakken 4-7

Ndiaye – Van der Meer 0-1

Faleo – Shvartsman 1-0

Shvartsman – Ndiaye kamp

Van der Meer – Faleo 0-1

Faleo – Ndiaye 1-0

Van der Meer – Shvartsman 1-0

4e plak : Faleo: 3 punten

5e plak: Van der Meer: 2 punten

Ndiaye en Shvartsman:0,5 punt

Twadde barraazje:

Shvartsman – Ndiaye 0-1

6e plak: Ndiaye

7e plak: Shvartsman

Pleatst foar it 4e WK FRYSK! op snein 3 maart 2019

Ut eardere kwalifikaasjetoernoaien: Teake Kooistra, Jelle Wiersma, Davide Zhou, Petra Duskova

Ut FO 2019 27 febr. – 1 mrt. 2019: Marten Walinga, Alexander Georgiev, Auke Zijlstra, Frederik Bos, Jean Marc Ndjofang, Hans Jansen, Dicky van der Meer

Ut Kwalifikaasje 2 maart 2019: Tsjerk Wijbenga, Foeke Tiemensma, Aleksej Domchev, Paolo Faleo, Macodou Ndiaye

Grutmasterfinale

1e omloop: Walinga – Georgiev 1-0

Wiersma- Kooistra 1-0

2e omloop: Kooistra – Walinga 1-0

Georgiev – Wiersma 1-0

3e omloop: Walinga – Wiersma 0-1

Kooistra – Georgiev 0-1

Einstân grutmasters

Georgiev, Wiersma 2 punten

Walinga, Kooistra 1 punt

barraazje: Wiersma – Georgiev: 1-0

Masterfinale

1e omloop: Zijlstra – Ndjofang 1-0

Van Dijk – Jansen 1-0

2e omloop: Jansen – Zijlstra kamp

Ndjofang – Van Dijk 0-1

3e omloop: Zijlstra – Van Dijk 1-0

Jansen – Ndjofang 1-0

Einstân masters

Zijlstra 2,5

Van Dijk 2

Jansen 1,5

Ndjofang 0