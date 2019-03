Frou yn Arizona oanfallen troch jaguar

In frou yn de Amerikaanske steat Arizona is snein yn in bistetûn oanfallen troch in jaguar doe’t se in selske meitsje woe mei it rôfbist.

De frou wie oer in ôfskieding foar de koai klommen om sa ticht mooglik by de jaguar te kommen. Doe’t se de foto meitsje woe, grypte de jaguar har troch de gatten yn it stek fêst. It bist sette de klauwen yn har ûnderearm. Oare besikers slaggen deryn om de jaguar ôf te lieden mei in wetterfleske, sadat it bist losliet. De Amerikaanske hie djippe snijwûnen yn de earm, mar wie net libbensgefaarlik ferwûne.

De bistetûn lit fia Twitter witte dat it ynsidint net de skuld fan de jaguar wie en dat it bist net ôfmakke wurdt.