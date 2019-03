Friezen, Grinslanners en Limburgers binne gjin Nederlanners

Der is net in oare provinsje yn Nederlân dêr’t de ynwenners sa grutsk op binne as Fryslân. Trije fan ‘e fjouwer Friezen sizze sels dat hja “tige grutsk” op Fryslân binne.

De Fryske mentaliteit, de kultuer en de Fryske taal binne de saken dêr’t de Friezen mei de measte grutskens oan tinke. Opfallend is dat jonge Friezen benammen de Fryske nochterens romje, wylst de Friezen op jierren krekt faak de natoer en it lânskip as grutste rykdom fan Fryslân neame. Dat docht bliken út in grut ûndersyk fan I&O Research.

Fryske nochterens

Dat jongelju net hâlde fan stedske droktemakkerij is in Noard-Nederlânsk ferskynsel. Jonge ynwenners fan Grinslân en Drinte diele dat gefoel mei de Fryske leeftydsgenoaten. Foar seis op ‘e tsien Friezen is de Fryske taal it wichtichste om grutsk op te wêzen. Jongelju neame de taal faker as de âlderein.

Yn net ien provinsje diene minsken sa graach mei oan it ûndersyk as yn Fryslân. Dat jout neffens de ûndersikers ek oan dat Friezen grutsk binne op ‘e eigen provinsje. De ûnderfrege persoanen koene oanjaan oft se harren identiteit benammen ûntlienden oan Europa, Nederlân, de provinsje, de streek of it wenplak. Friezen fiele harren dúdlik gjin Nederlanners: de mearderheid fan de Friezen fielt him foaral Fries, net Nederlanner. Dat jildt ek foar de provinsjes Grinslân en Limburch. Yn de provinsjes Oerisel, Súd-Hollân en Noard-Hollân is it krekt oarsom: dêr is amper in provinsjale identiteit.

Beppe en Grutte Pier

Wat foar de measte Friezen sterke punten binne, binne foar guon oaren nammers typysk Fryske swakten. 14 persint fan ‘e Friezen skammet him wolris foar “Djipfriezen” dy’t harren net ferbrekke en in lytse minderheid fan ‘e ynwenners fan Fryslân neamt de Fryske nochterens as negatyf punt, om’t Friezen net hurd genôch mei feroarje soene mei de rest fan Nederlân. Sa klaget ien dielnimmer oer “onnozelen die blind vasthouden aan Zwarte Piet”.

Ut it ûndersyk die ek bliken dat Friezen harren famylje as tige wichtich beskôgje. Famyljeleden waarden faak neamd as “de grutste Fries”. Fan ‘e bekende histoaryske figueren waard Grutte Pier it measte neamd as wichtichste Fries fan alle tiden.