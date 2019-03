Frâns Kuipers: Stille Stoarm

Kollum

Elkenien dy’t har of him in bytsje dwaande holden hat mei polityk en it nijs oer de polityk hie wol ferwachte dat it politike lânskip flink feroarje soe. Mar dat it sa mâl gean soe, hie nimmen ferwachte. Foarum foar Demokrasy (FvD) is yn alle provinsjes as in orkaan trochbrutsen nei in perioade fan ûnsichtberheid, stilte en deeglik foarwurk. Stilte foar de stoarm? Sa wurket it ek yn de natuer. Hoe kin dat? Dit is dé fraach dy’t de besteande partijen harrensels stelle moatte. It FvD hat no al mear leden (30.674) as de VVD (25.557)* (sjoch ûnderoan).

Leare

It FvD wurdt mei 13 sitten yn de Earste Keamer grutter as de VVD dy’t 12 sitten kriget. Nei it CDA as grutste partij yn de Steaten fan Fryslân is it FvD no de twadde partij wurden sûnder dat immen fan dy partrij him of har sjen of hearre litten hat. Stadichoan komme guon fan harren foar it ljocht. It profyl fan Thierry Baudet wie, sa docht bliken, genôch om minsken massaal oan te lûken.

Fan dy massale ferskowing fan machtsferhâldingen falt te learen dat in grut part fan de befolking dúdlik meitsje wol dat de besteande polityk fan ‘pappen en nat houden’ net langer wurket. Der moatte neffens it gewoane folk oare bestjoerders oan it roer komme, safolle is wol dúdlik wurden.

Tik op ’e noas

Kabinet Rutte-III hat mei dizze machtsferskowing in tik op ’e noas krige. Dy kin it net mei in brede laits njonken him dellizze. Yn deiblêd Trouw fan 22 maart stiet op de foarside: “Zoveel verandert er niet!” Der stiet noch krekt net: “Ga allemaal maar weer rustig slapen, wij polderen gewoon door. Helaas hebben we er een vervelend en verwaand wijsgerig ventje bij, maar die houden we samen wel in de tang.” Dat soene Mark Rutte (VVD) en Sybrand Buma (CDA) wolle, mei help fan GrienLinks of de PvdA. Baudet negearje, dat soene se it leafst wolle. Mar sa hinget de flagge der net by.

Oarsaken?

Yn Fryslân sil it ek in hiele toer wurde om de klub fan Baudet oan ’e kant te hâlden, nettsjinsteande alle wol of net-miende lokwinsken fan de oare partijen. It falt op dat alle partijen om fersêftsjende ferklearringen sykje foar de enoarme útslach foar dy uterst rjochtse partij. As de kiezers dy’t thúsbleaun binne, opteld wurde by de ‘ûntefreden kiezers’ dy’t nei Baudet gien binne, dan wurdt hiel dúdlik dat sa’n bytsje de helte fan de ynwenners fan Nederlân net tefreden binne oer hoe’t politike bestjoerders regearje en foar harren oan it wurk binne.

It sil in hiele toer wurde om om efter de boarne te kommen fan de ûntefredenheid fan de Nederlânske en dus ek de Fryske mienskip. Net te gau mieningen en oardielen spuie, want immen mei in fluch oardiel hat faak net al te lang socht nei hoe’t it feitliken sit of gien is.

It ferrin fan de lede-oantallen yn de lêste fiif jier is te besjen op https://dnpp.nl/dnpp/themas/lt/per_partij fan de RuG.