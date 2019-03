Snein wie yn Brasserie Stania State yn Oentsjerk de priisútrikking oan de winners fan de oersetwedstriid foar it liet ‘In the Big Rock Candy Mountains’ út it Frysktalige tydskrift fan de Ried fan de Fryske Beweging ‘De Nije’, lykas moandei melden troch It Nijs.

Op de foto hjirboppe de winners. Fan lofts nei rjochts Liuwe Westra (tredde plak), Durk Dijkstra (twadde plak), Pier Bergsma (waarnimmend foarsitter Ried fan de Fryske Beweging) en Jurjen van der Meer (earste plak).

Hjirûnder is in filmferslach fan de útrikking te sjen.

Kamerawurk: Aant Mulder. Montaazje: Lucas Hoogkamp.