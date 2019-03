Figuranten socht foar ‘Hjir ha ik west’ fan Tryater yn Jannum

Doch mei oan Hjir ha ik west fan Tryater yn Jannum

Wat betsjut it foar de bewenners, foar de terp, foar de minsken dy’t rûnom de terp wenje en foar toeristen dat yn Jannum, it lytste terpdoarp fan ‘e wrâld, noch mar ien hûs op de terp bewenne wurdt? En hoe soe Jannum der útsjen yn 2053? Hoe wolle we dat it der útsjocht? Moat alles bliuwe sa’t it no is? Wurdt it in soarte fan iepenloftmuseum?

Teatermakster Aukje Schaafsma is hiel bliid dat se dêr yn Jannum in foarstelling oer meitsje mei. It wurdt net in gewoane foarstelling… Hjir ha ik west bestiet út:

In teatrale bustoer by it Wokpaleis E10 yn Ryptsjerk wei, begelaat troch stewards. In fashionshow oer de Tsjerkestrjitte, mei minsken dy’t op foalchoarder fan de skiednis it doarp út rinne. Frij omsjen op de terp, mei twa stewards en in plattegrûn, dêr’t yn de huzen fideo-projeksjes te sjen binne en ynterviews te hearen binne dy’t Aukje mei Jantien de Boer fan de Ljouwerter Krante makket. De weromreis nei de bus nei Ryptsjerk.

Oprop figuranten Foar de moadesjoo binne wy op syk nei figuranten. As jo net alle data beskikber binne, dan is der yn oerlis wol wat op te betinken. De tiden binne rom nommen. Repetysje:

Sneon 23 maart – passe kostúms en repetysje fan de moadesjoo fan 10.30 oant 13.00 oere – Jannum op de Terp Trochrin:

Tiisdei 2 april – Trochrin 1 oanwêzich fan 18:30 oant 22:00 oere.

Woansdei 3 april – Trochrin 2: 18:30 oant 22:00 oere. Foarstellings wike 1:

Tontersdei 4 april – Try-out mei publyk 18:30u oant 22:00 oere.

Freed 5 april – Foarstelling 1 18:30 oant 22:00 oere.

Sneon 6 april – Foarstelling 2 18:30 oant 22:00 oere.

*Snein 7 april – 18:30 oant 22:00 oere *súksesopsje. Foarstellings wike 2:

Tongersdei 11 april 18:30 oant 22:00 oere.

Freed 12 april 18:30 oant 22:00 oere.

Sneon 13 april 18:30 oant 22:00 oere.

*Snein 14 april – 18:30 oant 22:00 oere *súksesopsje. Meidwaan?

Meld jo oan troch in mail mei jo namme, leeftiid en adres te stjoeren nei Aukje: schaafsma91@gmail.com. As in besite oan Jannum noch net op jo listje stie, set it der dan gau by! Kaarten binne al te keap op tryater.frl.

Tink derom: Publyk kin de foarstelling allinne hielendal meimeitsje, dus ynklusyf de busreis fan it Wokpaleis E10 yn Ryptsjerk ôf en werom. It is foar publyk net mooglik om yn Jannum oan te sluten. Op de hichte bliuwe fan Hjir ha ik west?

Hâld de Flieterper Dorpsbode yn ‘e gaten, sjoch op tryater.frl, skriuw jo yn foar de Tryaternijsbrief of folgje Tryater op Twitter, Facebook of Instagram.

Lês mear oer de foarstelling.