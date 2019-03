Fideo: stavering fan it Sealterfrysk

Yn de ûndersteande fideo fertelt Wolter Jetten hoe’t de skriuwwizen fan it Sealterfrysk ta stân kommen binne. It Sealterfrysk wurdt praat yn fjouwer doarpen yn ‘e Dútske dielsteat Nedersaksen.

De Amerikaan Marron Fort en de Fries Pyt Kramer hawwe in grutte bydrage levere oan de stavering fan it Sealterfrysk. Jetten hat de fideo makke foar in kursus oer de Sealterfryske taal en kultuer dy’t er jûn hat foar studinten fan hegeskoalle NHL Stenden.