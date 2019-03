Frysktaligen moatte harren net langer ferbrekke. Dat is it boadskip fan in nije fideo dy’t Omrop Fryslân op Facebook pleatst hat. As in net-Fries jo net ferstiet en jo ferbrekke jo fuortendaliks, dan leart er it nea. Frysk praten is in utering fan identiteit, sa is it boadskip.

Klik hjir om de fideo te besjen: