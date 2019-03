Der is in soad te rêden om de kwaliteit fan de lessen Frysk op skoallen, mar hoe is no eins de praktyk? Omrop Fryslân hat in reportaazje makke oer de lessen Frysk op de skoalle Bogerman yn Koudum. De learares, Anna Marije Bloem, is tige posityf en entûsjast.