Fernielderij yn Dokkum

Fandalen hawwe yn de nacht fan sneon op snein foar in soad skea soarge yn Dokkum. Ferskate auto’s en in bushokje waarden fernield. By in auto dy’t parkeard stie oan de K. van Dijkstrjitte waarden alle ruten ynslein. Fan it bushokje by de Waadwente waarden twa fan de trije ruten fernield.

Yn de Jantjesseepolder waarden by meardere auto’s de spegels fernield. In auto yn de Pinksterblomstrjitte waard begriemd. Oan it Peerdepaadsje by de Dokkumer Ie waard it rêdingsmateriaal foar minsken dy’t yn it wetter reitsje yn it wetter smiten.

Boarne: Omrop Fryslân