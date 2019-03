Fandalisme by Fryske politisy

Fan trije Fryske politisy is fan ‘e wike it hûs mei graffity besmodzge. Unbekenden hawwe gjalpen op ‘e muorren spuite. It giet om de hûzen fan Harrie en Jeffrey Graansma fan Boelensloane en fan Max Aardema fan Drachten. De manlju steane alle trije op ‘e kieslist foar Provinsjale Steaten foar de PVV.

Aardema is in âld-plysjeman. Hy seit tsjin Omrop Fryslân dat syn fraksjemeiwurkers benaud wurden binne, mar dat er der sels net oars fan wurdt. Aardema: “Ik ha fiifentritich jier by de plysje west en ha echt wol foar hjittere fjoeren stien.” Wol is wrantelich. Hy seit: “Se moatte fan myn spullen ôfbliuwe. Ast it net mei my iens bist, doch it dan op in oare wize. Ik wol it debat altyd wol oangean.”