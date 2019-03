Elmar Kuiper eksposearret yn Dental Clinics Gallery yn Ljouwert

Op freed 22 maart wurdt by Dental Clinics oan de Eastergrêftswâl yn Ljouwert de earste útstalling iepene. De muorren fan de hal en de wachtkeamer fan de toskedokterspraktyk toane it wurk fan byldzjend keunstner en dichter Elmar Kuiper.

Foar de kliïnten in moai rêstpunt by it wachtsjen, foar de praktyk in bydrage oan in goede, libbene sfear. Boppedat is it moai meinaam dat elkenien, sawol de kliïnten as de meiwurkers fan de omfangrike praktyk, op dy manier better yn ’e kunde komme mei it wurk fan in keunstner.

Elmar Kuiper toant by Dental Clinics resinte skilderijen, tekeningen en grafyk. Hy hat in werkenbere eigen styl, dy’t fitaal is, sensibel en sêft. Hy groeide op yn it Marsumer Aldlân. Nei syn stúdzje oan de Akademy Minerva yn Grins eksposearre er op ferskate plakken, ûnder oare yn it Frysk Museum, dat wurk fan him oankocht.

Elkenien is om 17 oere fan herte wolkom om it wurk fan Elmar Kuiper te besjen ûnder it geniet fan in hapke en in drankje. Dichters fan it dichterskollektyf Rixt drage in pear gedichten foar en der is live-muzyk. Yn de kommende moannen is de útstalling te besichtigjen yn de iepeningstiden fan de praktyk.