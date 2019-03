Domeinnamme .snits komt deroan

Al in moai skoft is in webnamme mei de ekstinsje .frl mooglik, mar de ekstinsje .snits wie der noch net. Fan no ôf kinne Snitsers lykwols fia www.snitsdomein.nl ek in namme mei .snits reservearje. Dêrmei past Snits yn it rychje fan Londen, Berlyn, Amsterdam en mear stêden dy’t de wrâldwide ûntwikkeling folgje om harren bedriuwslibben dúdlik op ’e kaart te setten. As de plaknamme yn de domeinekstinsje stiet wurdt it sykproses yn Google makliker en dêrmei wurdt sa’n webstee gauwer fûn.

It Snitser domein komt yn april beskiber, is de ferwachting en kostet € 50 it jier. It kin brûkt wurde foar besteande en foar nije websteeën. Fan no ôf kinne Snitser bedriuwen har ynskriuwe.