Dizze maitiid wer ynterfryske moeting

De Fryske Rie organisearret ankom maitiid de trijejierlikse ynterfryske moeting, tusken Westerlauwerske Friezen en Noard- en Eastfriezen, op Hilgelân. In wiidweidich ferslach fan de foarrige moeting is hjir te lêzen. It trijedaachske programma, fan freed 24 oant en mei snein 26 maaie, hat diskear de Fryske kening Redbad as tema en is hjirre yn al syn hear en fear te besjen. Tink der om: oanmelde kin noch oant en mei 14 maart!