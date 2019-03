Dit jier komt der in nije staveringshifker

Wa’t yn Word in Fryske tekst typt, kin dy no net op staveringsflaters neisjen litte. Dat moat oars, is it betinken fan de provinsje Fryslân.

De provinsje hat dêrom praat mei Microsoft, mei programmearbedriuw Connected Solutions en mei de Fryske Akademy. Dy trije organisaasjes sille de kommende moannen in staveringshifker foar it Frysk meitsje.

In foarriedige ferzje moat al foar de simmer ta it foldwaan fan ‘e Fryske brûkers stean. Dêrnei wurdt in definitive ferzje makke mei in lytse trijehûndert tûzen Fryske wurden deryn.

De staveringshifker komt der ynearsten allinne foar kompjûters dy’t it bestjoeringssysteem Windows brûke. Wa’t in oar systeem hat, lykas Apple, sil ynearsten útwike moatte nei de staveringshifker op taalweb.frl.