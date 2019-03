De Grote Poëzijprijs op toernee

De moaiste gedichten fan it momint live op de planken; ferskate optredens yn Gent, Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam

De Grote Poëzijprijs bekroanet op 16 juny oansteande de bêste Nederlânsktalige dichtbondel fan it jier mei in jildbedrach fan € 25.000. Fan de 150 ynstjoerde bondels nominearre de sjuery op 6 febrewaris net fiif – lykas it reglemint foarskriuwt – mar seis: “Fanwege de ferlinge perioade dêr’t oer sjurearre wurdt, it grut tal ynstjoerings en de oantroffen kwaliteit.” Op wei nei de útrikking op snein 16 juny by it 50e Poetry International Festival, lûkt De Grutte Poëzijpriis fan 28 maart ôf it lân yn mei de nominearre dichters Maria Barnas, Joost Decorte, Radna Fabias, Roelof ten Napel, Willem Jan Otten en Xavier Roelens, mar ek mei sjueryleden, kritisy, útjouwers en in protte oaren.

Yn Gent (28 maart) en Amsterdam (9 april) strykt De Grutte Poëzijpriis del mei it programma Poetry Insight, in jûnfoljend programma dêr’t de aktuele poëzij djipgeand yn beskôge, geniete en analysearre wurdt. By De Grote PoëzieprijsRevues yn Gent, Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam presintearje jongelju en profesjonele Nederlânske en Flaamske poadia harren selsskreaune gedicht yn meislepende literêre sjoos. Yn Rotterdam en Gent stiet de toer stil foar De Grote Poëzijprijs live, dêr’t de nominearre dichters yn petear gean en foardrage út harren nominearre bondels en dy faninoar.

Sjoch op poezieprijs.nl foar it hiele programma.