De Brútstap: hoe kin it komme?

De winsk dy’t de befolking fan it Feriene Keninkryk op 23 juny 2016 útsprutsen hat, nammentlik dat harren lân út de Europeeske Uny stapt, hat soarge foar in protte gaos. De oerheid fan it FK ûnderhannelet drok mei de EU oer ôfspraken foar hoe’t de ‘Brútstap’ derút sjen moat, mar it is de fraach oft it yntiids slagget om regelings ôf te praten dy’t der foar de EU én de Britske folksfertsjintwurdiging op troch kinne. Hjirûnder is yn in skema oanjûn wat mooglikheden oft der foar de kommende tiid binne.