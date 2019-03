CDA-kampanje foar Wetterskipsferkiezingen

Moandei 18 maart hâlde de Wetterskipskandidaten fan it CDA in promoasjetocht troch Fryslân. Mei in karavaan fan auto’s, karren en boaten giet it fan Snits nei Ljouwert en Drachten om oandacht te lûken.

Dat it wetterskip him mei genôch skjin wetter en de beskerming tsjin te folle wetter dwaande hâldt, skine in protte minsken net te witten. Mei de rûte troch Fryslân wolle de kandidaat-bestjoerders dêr omtinken foar freegje. Yn Snits, Ljouwert en Drachten sille se de peilhichte útsette.