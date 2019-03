Bûtenlanske auteurs op Happinez Festival

Fan 10 oant en mei 12 maaie is de fyfde edysje fan it Happinez Festival by Taets, deunby Amsterdam. Op it festival binne de bûtenlânske Kosmos-auteurs James Wallman, Andrea Owen en Jørn Viumdal oanwêzich en binne se beskikber foar in fraachpetear.

James Wallman is ien dy’t trends yn ’e gaten hâldt, dy’t wit hoe’t je de tiid optimaal besteegje kinne. Andrea Owen is in foarbyld foar alle froulju dy’t mear moed en selsbetrouwen nedich hawwe, en Jørn Viumdal is ekspert op it mêd fan planten en enerzjy.