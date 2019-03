Boekewikegeskink ek yn it Frysk

Sneon 30 maart o.s. is der in Literêre jûn mei Jan Siebelink (auteur Boekewikegeskink), Jetske Bilker (oersetter Boekewikegeskink), Tsead Bruinja (Dichter des Vaderlands) en Eeltsje Hettinga (Dichter fan Fryslân). It begjint om 20.00 oere yn dûnsskoalle Saco Velt yn Ljouwert. Tagongskaarten à € 7,50 binne te keap by Boekhandel Van der Velde Ljouwert, de Afûkwinkel of online fia de Afûkwebsjop.

Yn it ramt fan de Nationale Boekenweek is yn 2018 it boekewikegeskink fan Jan Siebelink Jas van belofte oerset nei it Frysk troch Jetske Bilker. Yn de boekewike kinne klanten kieze tusken de Frysktalige of de Nederlânsktalige edysje as geskink, by oankeap fan boeken foar minimaal € 12,50.

Ferline jier is foar it earst it Nederlânske geskink, doe fan Griet Op de Beeck, ek yn it Frysk ferskynd. Dy oersetting wie ek fan Jetske Bilker. Dat barde doe yn it ramt fan LF2018 en soe foar ien kear wêze. Fanwege it sukses is der no wer in Fryske oersetting. De lanlike boekewike is fan 23 oant en mei 31 maart.