Bildts Aigene komt met skeurkalinder

Aigenlik dekt de titel de lading al: wij binne fan doel om ’n skeurkalinder foor ’t jaar 2020 út te geven. Hierfoor hewwe wij al jim hulp norig.

Jim motte de skeurkalinder foorstelle as ’n kalinder der’t alles over ’t Bildt en ’t Bildts in staan sil. Fan faiten, ok over bekinde Bilkerts, ant en met Bildtse púzzels en Bildtse gerechten. En fynstou ’n Bildts gedichy mooi en bistou fan mening dat soks d’r in mot, geef dat dan an ôns deur.

Late wy overgaan naar ’n opsomming wer’t wy an dinke om in de kalinder te setten en wer’t wij jim hulp bij norig hewwe.

* Bildtse strips en tekenings

* Gedichten

* Bildtse sechys en útdrukkings

* Mooie Bildtse songtekst

* Bildtse woorden: Mooie, hele ouwe, fernederlandste, nije en grappige

* Mooie útspraken fan Bilkerts

* Faiten over ’t Bildt en de Bilkerts

* ’n Spesjaal/oud huus of gebou met der ’n korte geskidenis bij

* Historise faiten en spesjale dagen

* Faiten en leuke weetsys over Bildtse sporten

* ’n Weet-jim-dat?

* Weerspreuken

* Bildtse gerechten

* Gesondhydstip

* Gedinktekens met ’n ferhaal op ’t Bildt

ensoafeerder.

Alles wat jim hewwe en/of leuke fine om naar ôns te sturen, kin gerust na pr@bildtsaigene.nl Maar jim kinne fansels ok elke woensdeg te plak in ’e bibletheek fan St.-Anne. Ok kinne jim ôns belle. Ons tillefoannummer is 06-45657383.

Wij sille och soa wiis weze met jim inbring. Soa make wy ’n skeurkalinder die’t dan ok foor ôns allegaar is. Alle dagen weer…