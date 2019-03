Aldfrysk leare yn Oxford

De universiteit fan Oxford biedt fan ‘t simmer in kursus Aldfrysk oan. Dat is it Frysk dat yn ‘e midsieuwen praat waard. De dielnimmers dûke in wike lang yn de âlde foarm fan it Frysk. Trochdat it Frysk nau besibbe is oan it Ingelsk is it Aldfrysk ek foar studinten Ingelsk nijsgjirrich.

De kursus duorret in wike en wurdt jûn troch Anne Popkema, dy’t ornaris foar de Ryksuniversiteit Grins wurket. Der is romte foar 25 kursisten. Goedkeap is de kursus net: wa’t meidwaan wol, moat 660 euro betelje. De universiteit siket wol om subsydzje om dat bedrach wat omleech te krijen.

Yn 2012 joech Popkema ek in kursus Aldfrysk op hegeskoalle NHL yn Ljouwert. It Nijs berjochte dêr doe oer: link.