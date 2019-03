2Doc: Holwert oan See: In gat yn de seedyk as rêding

Utstjoering: moandei 15 april 2019, 21.00-21.50 oere op NPO 2

Yn Holwert hawwe bewenners it plan makke om de dyk troch te brekken en it doarp wer oan de Waadsee te lizze te litten. Holwert driget, krekt as safolle doarpen, in spûkdoarp te wurden dêr’t krimp in spoar fan fernieling lûkt. Mei it plan wolle Holwerters nij libben yn it doarp bringe en hoopje se dat it in toeristyske trekpleister wurdt. “Yn Holwert dogge wy alles sels en alles mei-inoar.”

Sil it de bewenners fan Holwert slagje om de 65 miljoen euro byinoar te skraabjen, dy’t nedich it foar it plan nedich hat? En sille de boeren dermei akkoart gean dat harren fruchtbere lân opnij ûnder wetter set wurdt? Fjouwer jonge manlju lûke de karre: Marco Verbeek, dy’t de pleatslike supermerk draaiende hâldt, Hessel Hiddema, in ierdappelboer dy’t syn poatierappels oer de hiele wrâld ferkeapet, Theo Broersma, ynspekteur fan de fiedsel- en ware-autoriteit en Jan Zijlstra, beliedsamtner fan de gemeente. Hja wurde yn it doarp de Gideonsbinde neamd.

De film folget de manlju op harren tocht de wrâld yn om it jild byinoar te krijen. It laat harren nei it provinsjehûs yn Ljouwert, nei de EU yn Brussel en nei it Goed Geld Gala yn Carré yn Amsterdam. Wêrs fan burokrasy en etikette gean doarren foar harren iepen, dy’t foar oaren ticht bliuwe. Ta harren eigen fernuvering komt de ien nei de oar oer de brêge.

De ynwenners fan Holwert reagearje mei Fryske nofterens. Leechrin, wurkleazens en ferlies fan foarsjennings, krimp dus, hat in protte stikken makke. Dochs wurde se oanstutsen troch de plannen en der ûntstiet in dynamyk dy’t it doarp ferbynt en foar ‘mienskipssin’ soarget. It leauwen yn de takomst foar harren doarp komt wer werom.

Holwerd aan Zee is in film fan Kees Vlaanderen. It is in koproduksje fan Human en Moondocs.