22e edysje NVM iepen huzedei

Goed 10.000 huzen wiene op sneon 30 maart te besichtigjen op de 22e edysje fan de NVM iepen huzedei. Foar de ferkeapers fan de wenten wie dat in moaie kâns om harren wente te presintearjen oan potinsjele keapers. En foar minsken dy’t in wente sykje is de NVM iepen huzedei it ideale momint om ferskate huzen op ien dei te besjen en sa de bêste kar te meitsjen.

Minsken dy’t ynteresearre wiene koene tusken 11.00 en 15.00 oere by de dielnimmende wenten terjochte. Op Funda.nl stiet it oersjoch fan alle dielnimmende huzen. Neffens rûzing docht in fearn fan alle te keap steande huzen mei oan de iepen huzedei.

“De wenningmerk is in protte yn it nijs”, stelt NVM-foarsitter Ger Jaarsma. “Dat is net ferwûnderlik, wat dit giet elkenien oan. It keapjen fan in hûs is finansjeel ien fan de meast yngripende mominten yn it libben, en it bepaalt ek foar in part de fierdere ynfolling fan it libben. By it keapjen fan in wente wol men dêrom gedegen te wurk gean. De NVM iepen huzedei heart dêrby. It is foar minsken dy’t in wente sykje in moaie kâns om har te oriïntearjen, of om it dreamhûs dat jo fûn ha op Funda.nl yn it echt te besjen.

Foar dielnimmende ferkeapers is it meidwaan oan de NVM iepen huzedei ek tige nijsgjirrich, want de ûnderfining leart ús dat de helte fan alle iepen huzen sa’n tolve wike letter yndie ferkocht is. Wy sjogge de ôfrûne jierren dat der wer in protte huzen ferkocht wurde. It oanbod rint dêrtroch wat werom, mar de dielnimmende huzen oan de iepen huzedei litte sjen dat der noch hieltyd in protte te kiezen falt.”

Tongersdei 11 april 2019 presintearret foarsitter Ger Jaarsma de wenningmerksifers fan it earste fearnsjier 2019.