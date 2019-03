Stim fan Stilte, konsert yn Riis

Sjoukje van der Land sil op snein 31 maart in konsert jaan yn de Teatertún te Riis. Under de titel ‘Stim fan Stilte’ sjongt se ûnder mear lietsjes fan har earste album, dat yn maaie 2018 útkaam, en nij repertoire en ymprovisaasjes. Se wurdt begelaat troch Theo Stobbe op gitaar. It konsert begjint om 15.00 oere.

Kaarten à € 10 kinne reservearre wurde troch te mailen nei info@praktijkstim.nl.

Op sneontemiddei 16 maart 2019 jout se in workshop ‘Leven met verlies’ te Balk. Klik hjir foar mear ynformaasje en op 22 april 2019 is se te hearren op Aaipop yn Nijlân (met Theo Stobbe).