Presintaasje Belibje it wer 7 maart by Bennema State Noorderbreedte

In foarwerp, in gefoel of in lûdsje kin dy wat yn it sin bringe út in lang ferfleine tiid. By dy oantinkens hearre faak moaie ferhalen. Spesjaal foar de âldereinsoarch en -deibesteging binne troch de Afûk temakoffers makke om dy ferhalen foar it ljocht te bringen. De koffers mei de namme Belibje it wer biede werkenber materiaal fan doe en dogge in berop op de oantinkens oan eartiids.

De koffers Belibje it wer ha de folgjende tema’s: Hânwurk & moade, Skoalletiid, Reedride en alvestêdetocht, Muzyk & toaniel en Iten & drinke. Neist werkenber materiaal biede se ek praatplaten, boeken en in koarte dúdlike ynstruksjekaart wêrtroch’t se op leechdrompelige wize yn te setten binne troch aktiviteitenbegelieders, frijwilligers en mantelsoargers. De koffers binne oanfolle mei digitaal materiaal sa as ferhalen en byldmateriaal dy’t earder ferskynd binne fia Dat wie doe sa, in projekt dat rjochte is op it brûken fan it Frysk yn de soarch.

Op tongersdei 7 maart wurde de earste 14 koffers Belibje it wer presintearre en oanbean oan de stichting Freonen fan Bennema State. Bennemastate leit yn de prachtige omjouwing fan Hurdegaryp. It libbene soarchsintrum fan Noorderbreedte bestiet út ferskate lytse wenfoarmen. Sa is der foar bewenners mei psychogeriatryske oandwaningen in lytsskalige wenfoarm, binne der wenfoarmen mei soarch en is der in deisintrum. De koffers sille yn al dy wenfoarmen yn de húskeamers, by bewenners yn it appartemint en yn it deisintrum ynset wurde.

Jo binne fan herte wolkom by de presintaasje fan Belibje it wer.

Wannear: tongersdei 7 maart fan 14.00 oant 15.30 oere

Plak: Jelmer Bennemaplein, Bennemastate, Rijksstraatweg 165 yn Hurdegaryp

Oanmelde: fia petra.brander@znb.nl