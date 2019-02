Wikipedia Edit-a-thon 2019 yn Eindhoven

Minder as tsien persint fan de redakteuren op Wikipedia binne froulju. En dat is te sjen. Der is in skrinend tekoart oan dokumintaasje oer froulju, geslacht, feminisme en keunst op dy webside – ien fan de meast rieplachte algemiene neislachwurken mei mear as fjirtich miljoen artikels yn mear as 250 ferskate talen.

Dat moat feroarje! Want it is in feit dat as minsken har eigen ferhalen net fertelle of aktyf wurkje oan it behâld fan harren skiednis, net ien oars dat dwaan sil. Dat betsjut dat dy ferhalen en skiednis fertutearzje. Stifting Watershed ropt minsken op om mei te dwaan en Wikipedia by te wurkjen by de Art + Feminism Wikipedia Edit-a-thon 2019.

Ynternasjonaal evenemint

Alle jierren yn maart wurdt de Art + Feminism Wikipedia Edit-a-thon organisearre yn ferskate stêden oer de hiele wrâld. De Nederlânske edysje is in ko-produksje fan Watershed, MU Artspace en it Van Abbemuseum.

Ynklusiviteit

It is in ynklusyf evenemint. Elkenien is wolkom! Minsken fan alle genderidentiteiten en -uteringen wurde útnûge, fan A-LGBHT-Z, transgenders en cisgenders oant froulju en manlju, om mei te dwaan. Froulju dy’t net meiskriuwe wolle binne wolkom om de lêzings by te wenjen en harren stipe sjen te litten.

Wurksjop 28 febrewaris

Foarôfgeand oan de Edit-a-thon organisearret Watershed op 28 febrewaris in wurksjop dêr’t redakteuren en skriuwers yn leare hoe’t se in goed Wikipedia-artikel skriuwe kinne.

Details

Wannear: 8 maart 2019

Hoe let: 12.00 – 00.00 oere

Wêr: Pand P, Leenderweg 65, Eindhoven

Kaarten: fergees foar skriuwers (iten net ynbegrepen) en € 8,50 foar dejingen dy’t inkeld de lêzings bywenje wolle (nei 19.00 oere). Oankeap fan kaarten fia dizze link.

Programma

12.00 – 12.15 oere Iepening

12.15 – 13.45 oere Wurksjop 1 – In goed Wikipedia-artikel skriuwe

14.00 – 14.30 oere Lêzing Tracian

14.45 – 16.30 oere Wurkje oan Wiki-artikels

16.30 – 17.00 oere Workshop 2 – Queer Glossary

17.00 – 18.30 oere Wurkje oan Wiki-artikels

18.30 – 19.30 oere Sop- en broadsjesbar

20.00 – 20.45 oere Lêzing 1 – Justine van de Beek

21.00 – 21.45 oere Lêzing 2 – Madeleijn van den Nieuwenhuizen

22.00 – 22.45 oere Lêzing 3 – Julius Thissen

23.00 – 00.00 oere Dûnsje op de beats fan DJ Venance

00.00 oere Sluting