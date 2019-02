Waarpraatsje: woansdei tuskendei

DE JOUWER – Nei in kreaze tiisdei wurdt it stadichoan suver wat maitiidseftich. Woansdei is it noch net hielendal safier.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei rekket de loft berûn en soe der wat storein falle kinne. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Woansdei is de loft berûn en falt der earst miskien noch wat storein. Letter wurdt it drûch en sjogge wy, nei alle gedachten, de sinne ek noch efkes. De wyn komt op ‘e nij út it súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 8 graden.

Fan tongersdei ôf bliuwt it drûch. It wurdt noch wat mylder en de sinne sil goed te sjen wêze.

Jan Brinksma