Waarpraatsje: Tongersdei miskien in dripke rein

DE JOUWER – Nei in kreaze woansdei is der tongersdei noch kâns op in hiel lyts bytsje rein.

Yn ‘e nacht van woansdei op tongersdei is de loft foar in grut part berûn. By in matige súdwestewyn wurdt it 5 graden.

Tongersdei is de loft op ‘e nij foar it grutste part beûn en op guon plakken soe it efkes wat reine kinne. In glimp fan de sinne is ek net útsletten. De matige wyn komt út it súdwesten en letter út it westen. It wurdt 9 graden.

Fan freed ôf bliuwt it drûch, is der wat mear sinne en wurdt it stadichoan mylder.

Jan Brinksma