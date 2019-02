Waarpraatsje: Tiisdei drûch

DE JOUWER – It wie moandei earst drûch, mar yn ‘e middei foel der wat winterske delslach en letter rein. It wie boppedat kâld. Tiisdei is it drûch, de oare dagen fan dizze wike binne ritich en myld.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn en kin der noch wat (sto)rein falle. Letter binne der ek inkelde opklearringen. Der kin dan op guon plakken wat damp ûntstean. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns earst noch krêftich. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Tiisdei is de loft berûn en kin it yn ‘e moarn noch dampich wêze. It bliuwt nei alle gedachten drûch. By in matige sudewyn wurdt it 5 graden.

Woansdei liket in wiete en mylde dei te wurden.

Warskôging: Troch it befriezen fan wiete diken kin it yn ’e nacht fan moandei op tiisdei op guon plakken glêd wurde.