Waarpraatsje: Tige ritich

DE JOUWER – Nei in ferreinde woansdei sjocht it der foar de kommende dagen ek net goed út. It bliuwt ritich en de winter is hiel fier fuort.

Yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en reint it. De sudewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 6 graden.

Tongersdei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Der falle boppedat buien. De wyn komt út it súdwesten en is earst matich, letter frij krêftich. By de kust lâns en boppe de Iselmar komt in hurde oant stoarmige wyn te stean. Yn ’e rin fan de dei jout de wyn him wer wat del. De temperatuer leit om de 7 graden hinne.

Freed, sneon en snein is it ek tige ritch, mei in flink stik wyn.

Jan Brinksma