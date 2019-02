Waarpraatsje: Stadichoan ritich

DE JOUWER – It wie tongersdei hiel oar waar as wy de lêste dagen meimakke ha. Yn ‘e moarn wie it dampich mei in soad ûngelokken op ‘e Fryske diken. Yn de middei wie de loft berûn, mar it bleau drûch.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en kin der op guon plakken damp ûntstean. De wyn giet fan it súdwesten nei it noarden en is swak. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Freed is de loft berûn, mar in inkelde opklearring is wis net útsletten. By in matige noardwestewyn wurdt it 8 graden.

Yn it wykein skynt de sinne hast net en is it ritich mei kâns op rein.

Jan Brinksma