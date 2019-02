Waarpraatsje: Snein op ‘e nij ‘maitiid’

DE JOUWER – Wy belibje in hiel moai wykein, want foar snein sjocht it waar der ek kreas út.

Yn ‘e nacht fan sneon op snein is it helder, al kin der yn Fryslân ek wat bewolking foarkomme. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer krekt boppe it friespunt.

Snein skynt de sinne flink. De sude- oant súdeastewyn is matich. It wurdt 11 graden, mar bij de Iselmar en de kust lâns is it in bytsje frisser.

Moandei is it ek noch maitiidseftich.

Jan Brinksma