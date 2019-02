Waarpraatsje: Rûzige sneon

DE JOUWER – Nei in minne freed krije wy ek in strieminne snein. Sneon sjocht der noch wol aardich út, mar der stiet in flink stik wyn.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon binne der wat opklearringen en kin der ek noch in inkelde bui falle. De súdwestewyn is frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd. It wurdt 6 graden.

Sneon wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. In bui is wis net útsletten. De súdwestewyn wurdt frij kreftich oant krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar stoarmich. Yn it Waatgebiet soe der efkes in stoarm stean kinne. Der is boppedat oeral kâns op swiere wynstjitten. De temperatuer leit om de 8 graden hinne.

Snein wurdt in wiete dei mei ek in soad wyn.

Jan Brinksma