Waarpraatsje: Omslach

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze rite mei woansdei al wer in tige mylde dei en maitydseftich waar (yn it Limburchske Arcen waard it 20,5 graden!), sil it waar fan tongersdei ôf der hiel oars út sjen.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder en kin op guon plakken damp ûntstean. By in swakke oant matige súdwestewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Tongersdei kin it earst noch dampich wêze. Yn ‘e rin fan ‘e moarn rekket de loft berûn. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is swak. It wurdt tusken de 9 en 12 graden.

Freed wurdt it noch wat kâlder en fan sneon ôf is it ritich mei in tanimmende kâns op rein en in flink stik wyn.

Jan Brinksma