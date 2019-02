Waarpraatsje: oanhâldend rêstich

DE JOUWER – Nei in strieljende freed mei op de measte plakken in temperatuer boppe de 10 graden, bliuwt it ek yn it wykein maitiidseftich.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it helder. By in matige sudewyn leit de temperatuer krekt boppe it friespunt.

Sneon is der earst sinne mar ek wat hege bewolking. Yn de middei soe der yn Fryslân wat mear bewolking komme kinne. De sude- oant súdwestewyn is swak oant matich. It wurdt om de 10 graden hinne. By de Iselmar en de kust lâns is it in bytsje frisser.

Snein is it ek myld.

Jan Brinksma