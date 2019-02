Waarpraatsje: Noch mylder

DE JOUWER – Nei in strieljend wykein wurdt it moandei en tiisdei noch wat mylder.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it helder. Op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. De wyn is swak en komt út ferskate rjochtingen. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

oandei skynt de sinne de hiele dei. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen wurdt it 12 graden.

Tiisdei sjocht der ek poerbêst út.

Jan Brinksma